Глава Стародубского округа Брянской области ранен при атаке украинского БПЛА

Четыре человека получили ранения после атак беспилотников на село Меленск в Брянской области. Среди пострадавших глава Стародубского муниципального округа Александр Подольный и трое сотрудников сельхозпредприятия. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

По его словам, первый удар БПЛА самолётного типа пришёлся по территории села. В результате атаки ранения получили трое работников сельхозпредприятия. На место приехал глава администрации округа Александр Подольный.

«Во время проведения мероприятий по ликвидации последствий и эвакуации пострадавших враг повторно нанес удар по населенному пункту, глава получил осколочные ранения», — написал Ковальчук.

Ранее Минобороны России сообщило о работе средств противовоздушной обороны за прошедшие сутки. Военные перехватили и уничтожили 292 украинских беспилотника, в том числе над Чёрным и Каспийским морями.