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Опубликовано 17 сентября, 18:56

Глава Стародубского округа Брянской области ранен при атаке украинского БПЛА

Глава муниципального округа и трое аграриев ранены при атаке ВСУ под Брянском

Александр Подольный. Обложка © Администрация Стародубского муниципального округа

Александр Подольный. Обложка © Администрация Стародубского муниципального округа

Четыре человека получили ранения после атак беспилотников на село Меленск в Брянской области. Среди пострадавших глава Стародубского муниципального округа Александр Подольный и трое сотрудников сельхозпредприятия. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

По его словам, первый удар БПЛА самолётного типа пришёлся по территории села. В результате атаки ранения получили трое работников сельхозпредприятия. На место приехал глава администрации округа Александр Подольный.

«Во время проведения мероприятий по ликвидации последствий и эвакуации пострадавших враг повторно нанес удар по населенному пункту, глава получил осколочные ранения», — написал Ковальчук.

Собянин сообщил об уничтожении пяти БПЛА, летевших на Москву
Собянин сообщил об уничтожении пяти БПЛА, летевших на Москву

Ранее Минобороны России сообщило о работе средств противовоздушной обороны за прошедшие сутки. Военные перехватили и уничтожили 292 украинских беспилотника, в том числе над Чёрным и Каспийским морями.

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Лия Мурадьян
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