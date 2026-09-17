Собянин сообщил об уничтожении пяти БПЛА, летевших на Москву

Системы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом в «Максе» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.

Ранее Минобороны России отчиталось о работе зенитчиков за минувшие сутки. Перехвачены и уничтожены 292 украинских БПЛА, в том числе над акваториями Чёрного и Каспийского морей.