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Опубликовано 17 сентября, 18:09

Собянин сообщил об уничтожении пяти БПЛА, летевших на Москву

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Системы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом в «Максе» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.

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Ранее Минобороны России отчиталось о работе зенитчиков за минувшие сутки. Перехвачены и уничтожены 292 украинских БПЛА, в том числе над акваториями Чёрного и Каспийского морей.

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