Брешь в $27 млрд и 140 ракет: 19FortyFive назвал две главные беды Украины

Украина подходит к зиме сразу с двумя проблемами — нехваткой средств на оборону и дефицитом ракет-перехватчиков для систем ПВО. Об этом пишет американский онлайн-журнал 19FortyFive, оценивая недостающую сумму в военном бюджете страны в $27 млрд.

Авторы материала под заголовком «Две беды Украины: брешь в военном бюджете в 27 миллиардов долларов и 140 российских баллистических ракет в месяц» отмечают, что финансовая проблема сопровождается растущей потребностью в боеприпасах для противовоздушной обороны. По данным издания, Владимир Зеленский говорил о производстве Россией около 140 баллистических ракет ежемесячно и необходимости использовать по два перехватчика на одну такую цель.

«Россия производит 140 баллистических ракет в месяц, и чтобы их обезвредить, украинской ПВО требуется минимум 280 перехватчиков», — отмечает издание.

Получить такое количество боеприпасов в короткие сроки за счёт нового производства невозможно. Поэтому Киев рассчитывает в том числе на существующие американские и европейские запасы.

Одновременно украинским властям предстоит принимать решения по бюджету и выполнять условия, связанные с международным финансированием. В публикации говорится, что промедление с необходимыми мерами может поставить под угрозу получение части западной помощи.

Ранее Life.ru писал, что Зеленский заявлял о потребности Украины в 360 ракетах для Patriot на зимний период. Тогда он также признавал, что получить требуемое количество таких боеприпасов будет сложно, поскольку в год выпускается всего 600.