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Опубликовано 17 сентября, 11:32

Нацбанк Украины повысил учётную ставку до 16% годовых

Украинская гривна. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RomanR

Украинская гривна. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RomanR

Национальный банк Украины повысил учётную ставку на 0,5 процентного пункта — до 16% годовых. Своё решение правление регулятора объяснило устойчивым фундаментальным ценовым давлением, вторичными эффектами от шоков предложения и среднесрочными проинфляционными рисками.

«Это решение поддержит привлекательность гривневых активов и устойчивость валютного рынка, что позволит сохранить контролируемость инфляционных ожиданий и вернуть инфляцию на траекторию устойчивого снижения к целевому показателю 5% на горизонте политики», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Ранее в Киеве начали заявлять о серьёзных проблемах с финансами на Украине. По словам нардепа Вадима Ивченко, денег не хватает даже на ВСУ — направляемые ресурсы практически издержаны, и вскоре Незалежная не сможет обеспечить военных даже базовыми выплатами.

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Матвей Константинов
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