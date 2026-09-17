Ле Пен заявила, что Франция больше не может продолжать финансирование Украины

Франция оказалась перед выбором между внутренними расходами и дальнейшей поддержкой Украины, заявила лидер парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен. По её словам, нынешнее финансовое положение страны не позволяет Парижу продолжать выделять средства на помощь Киеву в прежнем объёме.

В эфире телеканала LCI политик указала, что власти не могут одновременно говорить об отсутствии денег на повышение социальных выплат и направлять миллиарды евро на поддержку Украины через механизмы Евросоюза.

«Нельзя утверждать, что у нас нет ни одного евро на индексацию пенсий, и одновременно отправлять миллиарды на помощь Украине», — заявила Ле Пен.

По словам политика, Франция должна сосредоточиться на создании условий для переговорного процесса и поиске пути к завершению конфликта. Она считает, что историческая роль Парижа заключается не только в оказании поддержки одной из сторон, а в содействии дипломатическому урегулированию.

Ранее Life.ru писал, что во Франции предложили изменить правила помощи Украине из-за проблем с государственным бюджетом. Представители «Национального объединения» считают, что европейская поддержка Киеву должна учитывать финансовые возможности стран-доноров. При этом в партии заявляли, что не предлагают полностью отказаться от помощи Украине, а выступают за другой формат её предоставления.