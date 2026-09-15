«Макрон сошёл с ума»: Во Франции раскритиковали ядерное сближение с Финляндией

Лидер французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян раскритиковал Эмманюэля Макрона после присоединения Финляндии к инициативе Парижа по продвинутому ядерному сдерживанию. Свою позицию политик изложил в соцсети Х.

«Макрон сошёл с ума! Стремясь распространить французский «ядерный зонтик» на Финляндию и Эстонию, он делает нас беспомощными перед малейшим инцидентом на границе между этими странами и Россией», — написал Дюпон-Эньян.

По его мнению, распоряжаться французским ядерным арсеналом должен исключительно Елисейский дворец.

Накануне Финляндия официально присоединилась к французской концепции продвинутого сдерживания. В ближайшие месяцы Париж и Хельсинки намерены создать специальную руководящую группу по ядерным вопросам. Эстония пока к инициативе не присоединилась, однако обсуждает с Францией возможность углубления сотрудничества. Премьер республики Кристен Михал говорил, что такое взаимодействие в ядерной сфере в дальнейшем возможно.

При этом Макрон ранее подчёркивал, что окончательное решение по применению французского ядерного оружия останется исключительно за Францией, а сама концепция не предполагает жёсткой гарантии союзникам.

Ранее Дмитрий Песков отказался оценивать ядерную инициативу Франции и Финляндии до изучения её деталей. Представитель Кремля тогда отметил, что ему ещё предстоит разобраться в содержании новой концепции.