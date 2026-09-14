Песков отказался комментировать ядерную инициативу Франции и Финляндии
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать решение Финляндии присоединиться к французской инициативе по так называемому продвинутому ядерному сдерживанию.
Представитель Кремля признался, что пока не знаком с деталями концепции.
«Я не совсем понимаю, что это за концепция, честно говоря. Мне еще предстоит какие-то детали узнать. Поэтому я воздержался бы от каких-либо комментариев», — сказал Песков на брифинге.
Ранее парламент Финляндии одобрил отмену запрета на ввоз, производство, хранение и использование ядерного оружия на территории страны. Президент Александр Стубб утвердил соответствующие поправки к закону о ядерной энергии и Уголовному кодексу, которые вступят в силу 1 июля, сообщил министр обороны Антти Хяккянен.
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