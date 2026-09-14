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Опубликовано 14 сентября, 10:12

Песков отказался комментировать ядерную инициативу Франции и Финляндии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать решение Финляндии присоединиться к французской инициативе по так называемому продвинутому ядерному сдерживанию.

Представитель Кремля признался, что пока не знаком с деталями концепции.

«Я не совсем понимаю, что это за концепция, честно говоря. Мне еще предстоит какие-то детали узнать. Поэтому я воздержался бы от каких-либо комментариев», — сказал Песков на брифинге.

Медведев заявил, что Финляндия стала потенциальной целью ядерного сдерживания РФ
Медведев заявил, что Финляндия стала потенциальной целью ядерного сдерживания РФ

Ранее парламент Финляндии одобрил отмену запрета на ввоз, производство, хранение и использование ядерного оружия на территории страны. Президент Александр Стубб утвердил соответствующие поправки к закону о ядерной энергии и Уголовному кодексу, которые вступят в силу 1 июля, сообщил министр обороны Антти Хяккянен.

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Дарья Денисова
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