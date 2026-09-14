Песков отказался комментировать ядерную инициативу Франции и Финляндии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать решение Финляндии присоединиться к французской инициативе по так называемому продвинутому ядерному сдерживанию.

Представитель Кремля признался, что пока не знаком с деталями концепции.

«Я не совсем понимаю, что это за концепция, честно говоря. Мне еще предстоит какие-то детали узнать. Поэтому я воздержался бы от каких-либо комментариев», — сказал Песков на брифинге.