Парламент Финляндии принял решение об отмене многолетнего запрета на ввоз и хранение ядерного оружия. Данная инициатива, поддержанная правительством, снимает ограничения, действовавшие в стране на протяжении почти четырёх десятилетий.

Законодательные изменения были одобрены большинством голосов: 125 депутатов проголосовали «за», 61 – «против», а 13 парламентариев не присутствовали на заседании. Правительство Финляндии обосновало это решение потребностью в укреплении обороноспособности в условиях нестабильной геополитической ситуации и в контексте взаимодействия с НАТО.

Ранее председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что если Финляндия примет решение о ввозе и хранении ядерного оружия на своей территории, то автоматически станет целью для Российской армии. Он заверил, что такой выбор финской стороны превратит её в мишень для российского стратегического наступательного вооружения.