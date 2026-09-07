«Мы тонем в долгах»: Во Франции призвали изменить правила помощи Украине

Франция должна отказаться от безусловного финансирования Украины и перейти к более прагматичному формату поддержки. Такое мнение лидер партии «Национальное объединение» Жордан Барделла высказал в интервью Bloomberg TV на форуме в итальянском Черноббио. Свою позицию политик объяснил тяжёлым состоянием французских финансов.

«Мы тонем в долгах. Мы погрязли в дефицитах. И безответственно брать на себя обязательства по расходам и давать обещания финансовой поддержки — без каких-либо гарантий», — заявил Барделла.

При этом он заверил, что в случае победы Марин Ле Пен на президентских выборах Париж не откажется от помощи Киеву. Однако за выделяемые средства Франция, по его мнению, должна получать экономические гарантии. Барделла предложил направлять европейское финансирование на закупку вооружений у производителей из стран, предоставляющих деньги. В качестве примера он привёл подход администрации Дональда Трампа и соглашение Вашингтона с Киевом о природных ресурсах.

Лидер «Национального объединения» считает, что Трамп ведёт внешнюю политику с позиций суверенитета и национальных интересов. Такой подход, по его словам, позволяет сторонам выстраивать конструктивный диалог.

Президентские выборы во Франции должны пройти весной 2027 года. Ле Пен ранее объявила о намерении участвовать в кампании и пообещала в случае победы назначить Барделлу премьер-министром.

Ранее Life.ru рассказывал, что Барделла уже призывал не превращать поддержку Киева в бесконечное финансирование. Он настаивал, что Парижу необходимы гарантии возврата вложенных средств. Другой представитель «Национального объединения» Лоран Жакобелли заявил, что в случае прихода партии к власти помощь Киеву не должна оказываться за счёт финансового благополучия Франции. При этом он допустил сохранение оборонительной, гуманитарной поддержки и подготовки украинских военных.