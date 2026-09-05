«Война до бесконечности»: Во Франции выступили против нынешнего формата помощи Киеву

Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что поддержка Украины не должна превращаться в бесконечное финансирование без гарантий возврата средств. Об этом политик рассказал в интервью Le Monde.

Барделла отметил, что его партия выступает за продолжение поддержки Украины, однако считает необходимым учитывать финансовое положение Франции.

«Мы поддерживаем Украину и будем продолжать поддерживать Украину, но я говорю о том, что нашей целью не должно быть финансирование войны до бесконечности», — сказал он.

По словам политика, Париж должен понимать, каким образом будут возвращаться выделяемые средства. Он также сравнил подход США и европейских стран, заявив, что американская помощь обеспечена доступом к украинским редкоземельным ресурсам. Барделла добавил, что закупки вооружений, которые финансируются в рамках помощи Украине, должны в первую очередь поддерживать европейскую оборонную промышленность.

Другой представитель «Национального объединения» Лоран Жакобелли заявил, что в случае прихода партии к власти помощь Киеву не должна оказываться за счёт финансового благополучия Франции. При этом он допустил сохранение оборонительной, гуманитарной поддержки и подготовки украинских военных.

Ранее Life.ru рассказывал о росте популярности партии «Национальное объединение» во Франции и позициях её представителей по ключевым вопросам внутренней и внешней политики. Согласно опросу Toluna Harris Interactive для M6 и RTL, представляющая политсилу Марин Ле Пен лидирует среди возможных кандидатов на президентских выборах 2027 года во всех рассмотренных сценариях второго тура.