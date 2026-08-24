Франция готовится к смене власти: Ле Пен побеждает при любом раскладе во втором туре, показал опрос

Марин Ле Пен лидирует не только в первом, но и во всех рассмотренных сценариях второго тура президентских выборов во Франции. Это следует из опроса Toluna Harris Interactive для телеканала M6 и радиостанции RTL.

В пяти вариантах стартового голосования кандидат от «Национального объединения» получает от 35% до 38%. Жан-Люк Меланшон набирает 16–17%, а Эдуар Филипп — до 19%. Во втором туре Ле Пен опережает каждого из возможных соперников. В паре с Меланшоном она побеждает со счётом 68% против 32%, с Габриэлем Атталем — 57% против 43%, а с Филиппом — 55% против 45%.

Исследование провели 18-19 августа среди 1764 французов, зарегистрированных в качестве избирателей. Погрешность составляет от 1,4 до 3,1 процентного пункта. В июле апелляционный суд подтвердил обвинительный приговор Ле Пен по делу о помощниках депутатов Европарламента, однако она сохранила возможность участвовать в выборах. Политик подала кассационную жалобу и официально объявила о выдвижении своей кандидатуры.