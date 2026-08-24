Франция готовится к смене власти: Ле Пен побеждает при любом раскладе во втором туре, показал опрос
M6: Опрос показал лидерство Ле Пен во всех сценариях выборов президента Франции
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Марин Ле Пен лидирует не только в первом, но и во всех рассмотренных сценариях второго тура президентских выборов во Франции. Это следует из опроса Toluna Harris Interactive для телеканала M6 и радиостанции RTL.
В пяти вариантах стартового голосования кандидат от «Национального объединения» получает от 35% до 38%. Жан-Люк Меланшон набирает 16–17%, а Эдуар Филипп — до 19%. Во втором туре Ле Пен опережает каждого из возможных соперников. В паре с Меланшоном она побеждает со счётом 68% против 32%, с Габриэлем Атталем — 57% против 43%, а с Филиппом — 55% против 45%.
Исследование провели 18-19 августа среди 1764 французов, зарегистрированных в качестве избирателей. Погрешность составляет от 1,4 до 3,1 процентного пункта. В июле апелляционный суд подтвердил обвинительный приговор Ле Пен по делу о помощниках депутатов Европарламента, однако она сохранила возможность участвовать в выборах. Политик подала кассационную жалобу и официально объявила о выдвижении своей кандидатуры.
Напомним, на Западе опасаются, что после президентских выборов 2027 года Франция может изменить курс в отношении Украины и выйти из «коалиции желающих». Такой сценарий возможен в случае победы лидера парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен или основателя партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона. Сейчас около половины французских избирателей поддерживают кандидатов, настроенных против НАТО. Марин Ле Пен предлагает не начинать с полноценного выхода. Её позиция заключается в отказе от участия в объединённом командовании, при сохранении политического членства Франции. В конце мая она прямо заявила о необходимости такого шага.
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