Politico: Выборы во Франции могут стать «кошмаром» для НАТО

Французские президентские выборы могут поставить НАТО перед проблемой, к которой альянс пока не готов. В случае победы одного из главных критиков организации Париж способен пересмотреть своё участие в её военной системе именно тогда, когда европейские союзники пытаются компенсировать сокращение американского присутствия, пишет Politcio.

Для союзников выборы особенно неудобны по времени. США при Дональде Трампе сокращают военное присутствие в Европе, тогда как европейские государства одновременно увеличивают расходы на оборону из-за опасений возможного конфликта с Россией. Франция в этой конструкции занимает особое место: у неё есть ядерное оружие, крупные военно-морские силы и собственные разведывательные возможности.

По данным весеннего внутреннего опроса НАТО, сохранить членство Франции в альянсе готовы 54% опрошенных. Это один из самых низких показателей среди стран организации. Одновременно около половины французских избирателей, согласно приведённым данным, поддерживают кандидатов, настроенных против НАТО.

Марин Ле Пен предлагает не начинать с полноценного выхода. Её позиция заключается в отказе от участия в объединённом командовании, при сохранении политического членства Франции. В конце мая она прямо заявила о необходимости такого шага. Аналогичную позицию она высказывала на закрытой встрече с французским военным руководством. Жан-Люк Меланшон идёт дальше. В июне он вновь заявил, что Франции не место в НАТО, связав это решение с политикой США.

Один из чувствительных вопросов — французское присутствие на восточном фланге. В Румынии Париж возглавляет группировку примерно из 1,2 тыс. военнослужащих, а французские силы участвуют и в миссии НАТО в Эстонии. Есть и менее заметная для широкой публики часть французского вклада. Военным структурам НАТО доступны французские разведывательные спутники CERES, возможности флота и десантных сил, а также единственный в Европе атомный авианосец. Франция способна одновременно задействовать около 65% своего флота.

Отказ от командной структуры ударил бы и по самому Парижу. Франция сохранила бы место в политических органах НАТО, но потеряла бы часть влияния на подготовку военных решений и несколько высоких командных должностей. Сократился бы также обмен информацией с союзниками. Есть ещё один эффект — политический. При ослаблении французского участия и дальнейшем сокращении американского присутствия Германии пришлось бы играть гораздо более заметную роль в европейской обороне.

Пока до выборов ещё восемь месяцев, и нынешние позиции кандидатов не гарантируют их будущую политику. Французская система с двумя турами способна вновь привести к объединению умеренных избирателей против наиболее радикального претендента. Кроме того, после победы политик может изменить курс — как это произошло с Джорджей Мелони в Италии. Но в НАТО уже не воспринимают французскую кампанию как обычную внутриполитическую историю.

Ранее Life.ru писал, что в Великобритании опасаются, что после президентских выборов 2027 года Франция может изменить курс в отношении Украины и выйти из «коалиции желающих». В Лондоне считают, что такой сценарий возможен в случае победы лидера парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен или основателя партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона. Оба политика не поддерживают нынешний курс президента Эмманюэля Макрона.