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15 августа, 07:44

Глава МИД Финляндии допустила обсуждение французского «ядерного зонтика»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Macca Sherifi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Macca Sherifi

Финляндия готова обсуждать возможность распространения французского «ядерного зонтика» на европейские страны. Об этом министр иностранных дел республики Элина Валтонен заявила в интервью Kyodo.

По её словам, Хельсинки заинтересован в долгосрочном обсуждении использования французского ядерного потенциала для сдерживания. Валтонен отметила, что НАТО продолжает рассматривать ядерное сдерживание как элемент своей оборонительной стратегии.

При этом министр подчеркнула, что Финляндия не планирует размещать у себя ядерное оружие. Недавние изменения законодательства, разрешившие ввоз и хранение ядерных материалов, по её словам, не означают намерения создать соответствующую инфраструктуру.

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Ранее Польша и Франция начали консультации по созданию европейского «ядерного зонтика». Первая встреча руководящей группы по ядерному сотрудничеству прошла 10 июля в Париже в рамках инициативы Эмманюэля Макрона о «продвинутом сдерживании». Подробности переговоров Варшава не раскрыла.

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Дарья Денисова
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