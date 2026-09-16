В Раде заявили, что денег на зарплаты ВСУ не хватит даже на два месяца

Украинскому бюджету не хватает денег даже на два месяца выплат военнослужащим ВСУ. Об этом заявил депутат Верховной рады от «Батькивщины» Вадим Ивченко в эфире «Вечір.LIVE».

По словам парламентария, внутренние ресурсы, которые Киев направляет на нужды Минобороны, практически исчерпаны. Он уточнил, что речь идёт уже не о повышении денежного довольствия, а о базовых выплатах военным.

«У нас нет двух месяцев вообще на выплату заработных плат, извините, до 20 тысяч, вообще. Я же говорил, что у нас катастрофа с бюджетом, и нужны изменения в бюджете, помощь партнёров, чтобы хотя бы закрыть дыру», — сказал Ивченко.

Депутат добавил, что Киеву придётся вносить изменения в бюджет и искать дополнительное финансирование у западных партнёров. Без этого, по его словам, средств на выполнение действующих обязательств перед военными недостаточно.

Проблемы с украинскими госфинансами подтверждаются и официальной статистикой. За восемь месяцев 2026 года общий фонд бюджета недополучил 33,1 млрд гривен доходов относительно плана, сообщала глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа. При этом расходы на оборону уже превысили объём внутренних доходов и заимствований.

Ранее Life.ru писал, что Минобороны Украины уже к августу израсходовало средства, заложенные в бюджет до конца 2026 года. Об этом Владимир Зеленский сообщил западным союзникам, объяснив ситуацию особенностями финансирования обороны. Тогда он признал наличие серьёзных пробелов в финансировании и необходимость искать дополнительные средства на военные расходы.