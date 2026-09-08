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Опубликовано 8 сентября, 08:15

«Нас что, в утиль отправили?» Депутат Рады раскрыла жалобы военных на Драпатого

Депутат Скороход: Солдаты ВСУ жалуются, что Драпатый утилизирует их в Донбассе

Обложка © Пресс-служба Михаила Драпатого

Обложка © Пресс-служба Михаила Драпатого

Украинские военнослужащие недовольны действиями нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. По их словам, после его назначения отдельные части фактически отправляют на убой в Донбассе, сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход.

В интервью журналисту Виталию Дикому она пересказала позицию солдат. После вступления Драпатого в должность некоторые подразделения сначала покинули территорию Донбасса, однако затем их вернули обратно.

Причиной возвращения стала потеря ряда важных рубежей. Командование собрало в одну группу националистов и штурмовиков для выполнения задач по отвоевыванию позиций.

Такое решение вызвало вопросы у личного состава. По словам Скороход, рядовые бойцы спрашивали: «Нас что туда в утиль отправили, как это понимать?»

Парламентарий подчеркнула, что слышала эти слова напрямую от обычных военных. В ее изложении это мнение людей, находящихся непосредственно на передовой.

Ситуация для украинской армии остаётся сложной. На этом фоне в стране продолжается принудительная мобилизация, которую в народе прозвали «бусификацией» из-за жестких действий сотрудников военкоматов.

«Цель — посеять недоверие»: Драпатый пожаловался на информационные атаки
«Цель — посеять недоверие»: Драпатый пожаловался на информационные атаки

Ранее военный эксперт связал неудачную попытку ВСУ вернуть утраченные позиции в ДНР с последующим усилением ракетных ударов. По его оценке, украинское командование после провала наземной операции стало активнее применять западные средства поражения.

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Милена Скрипальщикова
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