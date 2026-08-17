«Цель — посеять недоверие»: Драпатый пожаловался на информационные атаки

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый заявил, что стал мишенью информационных атак после появления в соцсетях анонимных публикаций, которые выдавались за заявления членов его семьи. Он подчеркнул, что его близкие не делают публичных заявлений и никого не уполномочивали выступать от их имени.

«Члены моей семьи не делают публичных заявлений, не дают официальных комментариев и не уполномочивали никого выступать от их имени. Любые высказывания или позиции, которые им приписывают, не соответствуют действительности», — говорится в сообщении, опубликованном Генштабом ВСУ.

Драпатый отметил, что должность главнокомандующего сама по себе делает его постоянной целью подобных кампаний. По его словам, информационные атаки начались практически сразу после вступления в должность.

«Цель таких кампаний — посеять недоверие внутри государства и между армией и обществом», — заявил он.

Драпатый также утверждает, что часть атак ведётся скоординированно с использованием ботосетей, которые выявляют и блокируют украинские профильные структуры. Поводом для заявления стали анонимные сообщения, в которых от имени якобы жены Драпатого рассказывалось о давлении на него из-за реформ в армии, конфликте со «старой верхушкой» ВСУ и части окружения Владимира Зеленского.

При этом подтверждённых аккаунтов ни у самого Драпатого, ни у его супруги в соцсетях нет. Главком ВСУ призвал проверять источники и не распространять неподтверждённую информацию.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ действия украинских подразделений, по его мнению, стали более циничными. Участились атаки беспилотников, в том числе по объектам с детьми. Он назвал Драпатого «страшнейшим националистом и русофобом», но подчеркнул, что для российских военных на передовой его фигура принципиального значения не имеет.