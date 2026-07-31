Родители главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого почти 20 лет работали учителями в Сургуте, выяснил RT. Василий Драпатый преподавал ОБЖ и руководил школьным музеем боевой славы, а Надежда Драпатая вела английский язык, историю и обществознание.

По данным издания, семья переехала в Россию в середине 1990-х годов. Супруги трудились в нескольких сургутских школах, жили по месту регистрации и не вызывали нареканий у коллег и руководства. Сам Михаил Драпатый в подростковом возрасте мог несколько месяцев заниматься в школе №29, готовясь к выпускным экзаменам на Украине.

Родители Михаила Драпатого. Фото © RT

Позднее там почти год училась его младшая сестра Наталья, которой преподаватели помогали подтянуть знания. В 2011 году семья неожиданно вернулась на Украину, однако спустя два года родители Драпатого вновь приехали работать в Сургут. По воспоминаниям бывших коллег, после возвращения их отношение к России заметно изменилось.

«А когда в марте 2014-го Крым присоединился к России, Василий открыто говорил везде, что Россия за это ещё поплатится. Хотя прекрасно знает, как историк, каким образом Крым отошёл к Украине. Он всегда был нацистских взглядов, хотя явно этого не показывал», — рассказал собеседник издания.

Ранее Михаил Драпатый заявил, что Россия «не имеет права на существование». В ответ зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что нет смысла бороться с отдельными представителями украинского военного руководства, поскольку необходимо ликвидировать всю «неонацистскую конструкцию» Киева.