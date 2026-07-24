Песков: Драпатый ответит за слова о россиянах «без права на существование»
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Новый главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Михаил Драпатый ответит за свои высказывания о российских гражданах, в том числе жителях Донбасса. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова бригадного генерала ВСУ о россиянах «без права на существование».
«Конечно, я не сомневаюсь, что так или иначе он ответит за свои слова», — сказал Песков в комментарии журналисту ИА «Вести» Павлу Зарубину.
Песков подчеркнул, что такие заявления являются «чудовищными» и свидетельствуют о том, что Драпатый является нацистом. Кремль расценивает эти высказывания как крайне враждебные.
Напомним, Драпатый был назначен на пост главкома ВСУ вместо уволенного Александра Сырского. В интернете распространилось видеоинтервью Драпатого, в котором он назвал россиян «нацией, не имеющей права на существование», а жителей Донбасса — «не желающим работать контингентом», которого нужно «перевоспитать» в духе украинского национализма.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.