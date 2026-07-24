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Регион
24 июля, 13:12

Песков: Драпатый ответит за слова о россиянах «‎без права на существование»

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Новый главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Михаил Драпатый ответит за свои высказывания о российских гражданах, в том числе жителях Донбасса. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова бригадного генерала ВСУ о россиянах «‎без права на существование».

«Конечно, я не сомневаюсь, что так или иначе он ответит за свои слова», — сказал Песков в комментарии журналисту ИА «Вести» Павлу Зарубину.

Песков подчеркнул, что такие заявления являются «чудовищными» и свидетельствуют о том, что Драпатый является нацистом. Кремль расценивает эти высказывания как крайне враждебные.

Не с того начал: Как заявления Драпатого о России рушат образ «командира нового типа»
Не с того начал: Как заявления Драпатого о России рушат образ «командира нового типа»

Напомним, Драпатый был назначен на пост главкома ВСУ вместо уволенного Александра Сырского. В интернете распространилось видеоинтервью Драпатого, в котором он назвал россиян «нацией, не имеющей права на существование», а жителей Донбасса — «не желающим работать контингентом», которого нужно «перевоспитать» в духе украинского национализма.

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Анастасия Никонорова
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