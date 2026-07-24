Песков: Драпатый ответит за слова о россиянах «‎без права на существование»

Новый главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Михаил Драпатый ответит за свои высказывания о российских гражданах, в том числе жителях Донбасса. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова бригадного генерала ВСУ о россиянах «‎без права на существование».

«Конечно, я не сомневаюсь, что так или иначе он ответит за свои слова», — сказал Песков в комментарии журналисту ИА «Вести» Павлу Зарубину.

Песков подчеркнул, что такие заявления являются «чудовищными» и свидетельствуют о том, что Драпатый является нацистом. Кремль расценивает эти высказывания как крайне враждебные.