«Страшнейший русофоб»: Алаудинов резко высказался о новом главкоме ВСУ Драпатом

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ действия украинских подразделений, по его мнению, стали более циничными. Об этом он сообщил ТАСС.

Алаудинов назвал Драпатого «страшнейшим националистом и русофобом». При этом генерал отметил, что для российских военнослужащих на передовой сама фигура главкома ВСУ принципиального значения не имеет.

По словам Алаудинова, после назначения Драпатого участились атаки беспилотников, в том числе по объектам, где находились дети.

«Уже ежедневно начали прилетать дроны, начали бить по нашим детям, которые отдыхают на пляжах, то есть эти факты пошли один за другим», — сказал он.

Ранее стало известно, что родители главкома ВСУ Михаила Драпатого почти 20 лет работали учителями в Сургуте. По данным издания, семья несколько раз переезжала между Россией и Украиной, а после возвращения в 2013 году отношение отца военачальника к России, по словам бывших коллег, изменилось.