Военный эксперт Андрей Марочко заявил о серии контратак украинских подразделений в районе Торского на Дружковском направлении. Об этом он сообщил ТАСС.

По словам Марочко, атаки начались после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим Вооружёнными силами Украины. Эксперт утверждает, что украинские подразделения действуют, не считаясь с потерями личного состава.

«Как и ожидалось, товарищ Драпатый начал свои «мясные штурмы» на Дружковском направлении, не жалея личного состава. По моим сведениям, за последние несколько суток в районе Торского украинские боевики предприняли ряд контратак», — сказал он.

Ранее стало известно, что на стороне Украины в вооружённом конфликте участвуют около 16 тысяч иностранных наёмников из 72 государств. Почти 40% иностранных бойцов составляют граждане стран Латинской Америки.