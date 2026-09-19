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Опубликовано 19 сентября, 15:13

11 человек, включая двоих детей, ранены при ударе БПЛА по автобусу в Горловке

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Одиннадцать мирных жителей получили ранения при ударе беспилотника по пассажирскому автобусу в Никитовском районе Горловки. Среди пострадавших — двое детей. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

По его данным, ранения различной степени тяжести получили девять взрослых, а также мальчик и девочка 2016 года рождения.

«В результате удара дрона украинских террористов по пассажирскому автобусу в Никитовском районе Горловки ранения различной степени тяжести получили 11 мирных жителей, в том числе мальчик и девочка», — написал Приходько.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Горловке при атаках беспилотников были повреждены два пассажирских автобуса. Один из них попал под удар в Никитовском районе, второй — в Калининском. На тот момент информации о пострадавших не поступало.

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Наталья Демьянова
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