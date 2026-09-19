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Опубликовано 19 сентября, 14:45

ВСУ атаковали дронами Первомайск в ЛНР, повреждены дома и газопровод

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Вооружённые силы Украины наносят удары беспилотниками по Первомайску в ЛНР, повреждены жилые дома, один из них загорелся. Об этом сообщил глава города Сергей Колягин в своём Telegram-канале.

«Вчера и сегодня ночью город Первомайск подвергся атакам вражеских беспилотных летательных аппаратов. К счастью, обошлось без жертв»— написал он.

В результате обстрелов были повреждены частные жилые дома в разных микрорайонах города — остекление, входные двери, хозяйственные постройки и кровля, в одном из домов произошло возгорание, а также был повреждён газопровод.

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Ранее Элла Памфилова на брифинге сообщала, что в Сватовском районе ЛНР беспилотник кружит в 150 метрах от здания территориальной избирательной комиссии, и люди внутри не могут выйти. При этом председатель избиркома ЛНР Марианна Сумская утром 18 сентября заявила, что все 513 участков в республике открылись вовремя и голосование идёт в штатном режиме.

Больше новостей об атаках и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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