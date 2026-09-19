Повседневная жизнь в Донбассе заметно изменилась за последние годы, несмотря на сохраняющиеся обстрелы, считает московский корреспондент катарского телеканала «Аль-Араби» Саад Халаф. Своими наблюдениями журналист, неоднократно посещавший регион, поделился с РИА «Новости».

По оценке Халафа, после событий 2022 года в регионе стало заметно выше качество жизни. При этом последствия ударов украинских сил, по его словам, по-прежнему сказываются на населении.

«Несмотря на то что удары, которые наносят украинские силы, влияют на жизнь населения, качество жизни на Донбассе заметно повысилось после его присоединения к России», — заявил журналист.

Халаф также рассказал о настроениях людей, с которыми сталкивался во время поездок. По его словам, жители, поддержавшие вхождение региона в состав России, воспринимают произошедшее как восстановление исторической связи с РФ.

«Сейчас можно констатировать, что они испытывают большую радость в связи с присоединением к России. Они считают, что по историческому праву должны быть частью Российской Федерации», — сказал корреспондент.

Ранее Life.ru писал, что утверждённая программа социально-экономического развития Донбасса и Новороссии, по данным вице-премьера Марата Хуснуллина, выполняется в полном объёме. Одной из поставленных властями задач остаётся вывод ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к 2030 году на общероссийский уровень по ключевым показателям качества жизни. В сентябре в Донецке после восстановления открылась поликлиника Республиканской клинической больницы имени Калинина, получившая около 1,5 тысячи единиц новой медтехники и возможность принимать более тысячи пациентов за смену.