ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 11:04

Хуснуллин: Программа развития Донбасса и Новороссии выполняется полностью

Марат Хуснуллин. Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Марат Хуснуллин. Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

План социально-экономического развития Донбасса и Новороссии реализуется в полном объёме. Об этом доложил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с участием президента Владимира Путина.

«Уважаемый Владимир Владимирович, утверждённая по вашему поручению программа социального развития воссоединенных субъектов выполняется в полном объёме», — сказал он.

Хуснуллин подчеркнул, что этот год по указу главы государства стал Годом единства народов России, а восстановление Донбасса и Новороссии наглядно показало, как вся страна сплотилась вокруг решения этой общей задачи.

Путин: Украина не может сдержать натиск ВС РФ и переходит к террору
Путин: Украина не может сдержать натиск ВС РФ и переходит к террору

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Донбасс, Запорожскую и Херсонскую область необходимо вывести на общероссийский уровень к 2030 году. Он в особенности подчеркнул, что уровень жизни людей там должен вырасти.

Всё о власти, выборах и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Марат Хуснуллин
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • ДНР
  • Запорожская область
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar