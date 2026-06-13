Хуснуллин: Программа развития Донбасса и Новороссии выполняется полностью
Марат Хуснуллин. Обложка © ТАСС / Петр Ковалев
План социально-экономического развития Донбасса и Новороссии реализуется в полном объёме. Об этом доложил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с участием президента Владимира Путина.
«Уважаемый Владимир Владимирович, утверждённая по вашему поручению программа социального развития воссоединенных субъектов выполняется в полном объёме», — сказал он.
Хуснуллин подчеркнул, что этот год по указу главы государства стал Годом единства народов России, а восстановление Донбасса и Новороссии наглядно показало, как вся страна сплотилась вокруг решения этой общей задачи.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Донбасс, Запорожскую и Херсонскую область необходимо вывести на общероссийский уровень к 2030 году. Он в особенности подчеркнул, что уровень жизни людей там должен вырасти.
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