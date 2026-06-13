План социально-экономического развития Донбасса и Новороссии реализуется в полном объёме. Об этом доложил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с участием президента Владимира Путина.

«Уважаемый Владимир Владимирович, утверждённая по вашему поручению программа социального развития воссоединенных субъектов выполняется в полном объёме», — сказал он.

Хуснуллин подчеркнул, что этот год по указу главы государства стал Годом единства народов России, а восстановление Донбасса и Новороссии наглядно показало, как вся страна сплотилась вокруг решения этой общей задачи.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Донбасс, Запорожскую и Херсонскую область необходимо вывести на общероссийский уровень к 2030 году. Он в особенности подчеркнул, что уровень жизни людей там должен вырасти.