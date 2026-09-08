Новая жизнь после обстрела: В Донецке восстановили поликлинику больницы имени Калинина

В Донецке полностью восстановили поликлинику Республиканской клинической больницы имени Калинина, разрушенную при обстреле в декабре 2022 года. Обновлённое медучреждение посетили глава ДНР Денис Пушилин, первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В ДНР восстановили разрушенную при обстреле поликлинику больницы имени Калинина. Видео © MAX / Денис Пушилин

Восстановлением занималась Москва как регион-шеф Донецка. Работы начались в середине 2023 года, строители трудились круглосуточно.

В поликлинике установили около 1,5 тысячи единиц современной медицинской техники, запустили электронную регистратуру и очередь. За одну смену учреждение сможет принимать более тысячи пациентов.

Здесь открылись школа сахарного диабета, кабинет «диабетической стопы», помещения для стомированных и маломобильных пациентов, а также кабинеты эндоскопической, функциональной и ультразвуковой диагностики. Амбулаторную помощь оказывают более чем по 30 специальностям, в том числе по нейрохирургии и торакальной хирургии.

Сотрудникам больницы также вручили Благодарственное письмо президента России и государственные награды за работу в экстремальных условиях. Делегация осмотрела и отделение экстренной медицинской помощи, открытое на базе больницы в апреле.

«Создание современного приёмного отделения выводит экстренную помощь в республике на принципиально новый уровень, где каждая минута работает на спасение жизни», — отметил Пушилин.

А в мае этого года железнодорожный вокзал в Донецке впервые с 2014 года начал принимать пассажирские электропоезда. Первый поезд прибыл из Дебальцево. Ранее конечной остановкой на этом маршруте была станция Ясиноватая.