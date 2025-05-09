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9 мая, 12:08

Железнодорожный вокзал в Донецке принял первых пассажиров за 11 лет

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / mr_tigga

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / mr_tigga

Железнодорожный вокзал в Донецке впервые с 2014 года начал принимать пассажирские электропоезда. Как сообщает «Донецкое агентство новостей», первый поезд прибыл из Дебальцево. Ранее конечной остановкой на этом маршруте была станция Ясиноватая.

Вокзал, расположенный в Киевском районе Донецка, перестал функционировать в полном объёме после начала боевых действий в 2014 году — он находился в зоне обстрелов. Ситуация изменилась после того, как российские войска оттеснили украинские силы от северных окраин города. Несмотря на это, вокзал всё это время продолжал работать в ограниченном режиме — пассажиры могли, к примеру, приобретать билеты на другие направления.

Кроме того, в начале мая возобновила работу Донецкая детская железная дорога. После капитального ремонта здесь обновили здания вокзалов, инфраструктуру и подвижной состав. Так, на станции Шахтёрская полностью отремонтировали фасад, установили новые окна и входные группы, а на Пионерской восстановили зал ожидания и смотровую вышку.

А ранее в аэропорту Сухума приземлился первый регулярный рейс из Москвы после 30-летнего перерыва.

Марина Фещенко
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