Москва займётся восстановлением пяти районов Донецка, пострадавших от атак ВСУ

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица возьмёт на себя восстановление пяти районов Донецка, подвергшихся масштабным бомбардировкам. Начало работ запланировано на 2026 год. Собянин подчеркнул, что Москва является основным партнёром Луганска и Донецка, оказывая всестороннюю поддержку в восстановлении инфраструктуры, коммунальных служб, благоустройстве и восстановлении зданий, включая объекты социальной сферы.

«В Донецке мы на следующий год уже переходим в следующую стадию. Вы знаете, там около пяти районов подвергались системным бомбардировкам, там стреляли из артиллерии, разбивали дома, сооружения. В общем, там тяжёлая ситуация», — цитирует Собянина РИА «Новости».

Сейчас, по словам градоначальника, Москва сверяет планы восстановления с руководством ДНР, чтобы активно приступить к реализации проектов.