Москва займётся восстановлением пяти районов Донецка, пострадавших от атак ВСУ
Собянин: Москва в следующем году поможет Донецку восстановить 5 районов
Обложка © РИА Новости / Таисия Воронцова
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица возьмёт на себя восстановление пяти районов Донецка, подвергшихся масштабным бомбардировкам. Начало работ запланировано на 2026 год. Собянин подчеркнул, что Москва является основным партнёром Луганска и Донецка, оказывая всестороннюю поддержку в восстановлении инфраструктуры, коммунальных служб, благоустройстве и восстановлении зданий, включая объекты социальной сферы.
«В Донецке мы на следующий год уже переходим в следующую стадию. Вы знаете, там около пяти районов подвергались системным бомбардировкам, там стреляли из артиллерии, разбивали дома, сооружения. В общем, там тяжёлая ситуация», — цитирует Собянина РИА «Новости».
Сейчас, по словам градоначальника, Москва сверяет планы восстановления с руководством ДНР, чтобы активно приступить к реализации проектов.
Ранее мэр Москвы заявил, что в спецоперации на Украине принимают участие около 100 тысяч москвичей. По его словам, город поддерживает бойцов СВО и их семьи, а также активно помогает восстанавливать инфраструктуру Донбасса.