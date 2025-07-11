Собянин рассказал, сколько москвичей участвуют в СВО

Около 100 тысяч жителей Москвы сейчас принимают участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Около 100 тысяч москвичей сегодня воюют в зоне специальной операции, выполняют достойно свой долг, защищают нашу Родину, обеспечивают наш суверенитет. Мы стараемся помогать, поддерживать и их, и их семьи», — сказал Собянин в интервью Дмитрию Киселёву.

По его словам, город поддерживает участников СВО и их семьи, а также активно помогает восстанавливать инфраструктуру Донбасса.

«Это огромный новый фронт работ. Вместе с руководством Донецкой области мы сегодня сверяем планы для того, чтобы активно приступить к этой работе», — сказал он.

Мэр уточнил, что в следующем году московские специалисты займутся ещё пятью районами Донецка, где благодаря снижению интенсивности обстрелов стало возможным проведение строительных и ремонтных работ. Поддержка включает восстановление домов, социальных объектов, дорог и благоустройство городских территорий.