Собянин рассказал, сколько москвичей участвуют в СВО
Собянин: Около 100 тысяч москвичей принимают участие в СВО
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Около 100 тысяч жителей Москвы сейчас принимают участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Около 100 тысяч москвичей сегодня воюют в зоне специальной операции, выполняют достойно свой долг, защищают нашу Родину, обеспечивают наш суверенитет. Мы стараемся помогать, поддерживать и их, и их семьи», — сказал Собянин в интервью Дмитрию Киселёву.
По его словам, город поддерживает участников СВО и их семьи, а также активно помогает восстанавливать инфраструктуру Донбасса.
«Это огромный новый фронт работ. Вместе с руководством Донецкой области мы сегодня сверяем планы для того, чтобы активно приступить к этой работе», — сказал он.
Мэр уточнил, что в следующем году московские специалисты займутся ещё пятью районами Донецка, где благодаря снижению интенсивности обстрелов стало возможным проведение строительных и ремонтных работ. Поддержка включает восстановление домов, социальных объектов, дорог и благоустройство городских территорий.
Ранее Собянин рассказал, как Москва помогает родным участников СВО устраиваться на работу. Так, например, есть сценарий «Хочу помогать своим», который подойдёт тем, кто хочет реализоваться в промышленности. Ещё один сценарий — «Хочу новую работу» — он поможет сменить сферу деятельности. А для желающих открыть бизнес доступна опция «Хочу работать на себя».