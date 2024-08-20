Собянин рассказал, как Москва помогает родным участников СВО устраиваться на работу

Услуги по развитию карьеры являются одними из самых востребованных в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что эксперты помогают военным и их родственникам составить резюме, подобрать вакансию и программу обучения, а также готовят к собеседованиям и организовывают их. По словам градоначальника, с весны прошлого года было оказано более восьми тысяч таких услуг.

"Каждому соискателю предлагается индивидуальная помощь в зависимости от его опыта и запроса. Доступны несколько новых карьерных сценариев. Например, "Хочу помогать своим" — для тех, кто готов работать в промышленности. Это возможность приоритетного трудоустройства на лучшие предприятия Москвы", — рассказал Собянин в своём телеграм-канале.

Кроме того, есть сценарий "Хочу помогать своим", который подойдёт тем, кто хочет реализоваться в промышленности. Ещё один сценарий — "Хочу новую работу" — поможет сменить сферу деятельности, а для желающих открыть бизнес доступна опция "Хочу работать на себя".

Как отметил мэр, специалисты помогут восстановить навыки и углубить знания в рамках сценария "Вернуться на прежнее место работы". По его словам, программы подготовки востребованы у детей и жён военных. Он подчеркнул, что среди самых популярных направлений — ИТ, административная работа, менеджер маркетплейсов, интернет-маркетолог и веб-дизайнер.