Собянин рассказал, как Москва помогает родным участников СВО устраиваться на работу
Собянин: Участникам СВО и их родственникам оказывают помощь в трудоустройстве
Обложка © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Услуги по развитию карьеры являются одними из самых востребованных в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что эксперты помогают военным и их родственникам составить резюме, подобрать вакансию и программу обучения, а также готовят к собеседованиям и организовывают их. По словам градоначальника, с весны прошлого года было оказано более восьми тысяч таких услуг.
"Каждому соискателю предлагается индивидуальная помощь в зависимости от его опыта и запроса. Доступны несколько новых карьерных сценариев. Например, "Хочу помогать своим" — для тех, кто готов работать в промышленности. Это возможность приоритетного трудоустройства на лучшие предприятия Москвы", — рассказал Собянин в своём телеграм-канале.
Кроме того, есть сценарий "Хочу помогать своим", который подойдёт тем, кто хочет реализоваться в промышленности. Ещё один сценарий — "Хочу новую работу" — поможет сменить сферу деятельности, а для желающих открыть бизнес доступна опция "Хочу работать на себя".
Как отметил мэр, специалисты помогут восстановить навыки и углубить знания в рамках сценария "Вернуться на прежнее место работы". По его словам, программы подготовки востребованы у детей и жён военных. Он подчеркнул, что среди самых популярных направлений — ИТ, административная работа, менеджер маркетплейсов, интернет-маркетолог и веб-дизайнер.
Ранее Life.ru рассказывал, что более 562 миллионов рублей выделено Правительством РФ для реализации программы "Время героев". Средства разделены между Российской академией народного хозяйства и государственной службы и Росмолодёжью: первой предстоит обучить почти шесть тысяч участников СВО по программам профессионального образования, второй — предоставить грант АНО "Россия — страна возможностей" для проведения профильных мероприятий.