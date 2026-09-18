Памфилова: Дрон кружит в 150 метрах от избиркома в ЛНР, люди боятся выйти

Беспилотник кружит примерно в 150 метрах от здания в Сватовском районе ЛНР, где располагается избирательная комиссия. Находящиеся внутри люди не могут выйти, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. Глава Центризбиркома рассказала об инциденте во время брифинга, посвящённого ходу голосования.

«В Луганской Народной Республике в Белокуракине БПЛА кружит в 150 метрах от здания, пока люди в зданиях, в коридорах, покинуть здание не могут, кружат вот эти БПЛА, кружат над ними, а там расположена территориальная комиссия», — сказала глава Центризбиркома, добавив, что такова сегодняшняя реальность.

Утром 18 сентября председатель избиркома ЛНР Марианна Сумская сообщила, что все 513 участков в республике открылись вовремя, а голосование началось в штатном режиме.

Напомним, выборы депутатов Государственной думы девятого созыва проходят с 18 по 20 сентября. Одновременно в регионах выбирают представителей органов государственной власти и местного самоуправления. Ранее Памфилова рассказала об угрозах, которые поступают семьям членов избиркомов. Также она предупредила о возможных провокациях со стороны западных агентов с целью сорвать голосование.