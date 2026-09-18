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Регион
Опубликовано 18 сентября, 07:51

«Все мерзавцы»: Памфилова раскрыла схему провокаций и угроз семьям членов избиркомов

Памфилова сообщила об угрозах семьям членов избиркомов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Организаторам выборов и их семьям начали поступать угрозы. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова на брифинге.

«Представьте себе: пишут девочке, дочке члена избирательной комиссии, что если там твоя мама… или твой отец, если они не прекратят участвовать в работе избирательной комиссии, то твоему брату… или там твоей сестре и тебе не поздоровится. А пусть твоя мама там восемнадцатого ходит и оглядывается», — рассказала глава ЦИК.

Провокаторы также массово рассылают поддельные письма якобы от имени Памфиловой. В Telegram появились многочисленные фейковые аккаунты, которые маскируются под официальные ресурсы Центризбиркома.

«Где-то поумнее, где-то поглупее, но все мерзавцы», — охарактеризовала Памфилова авторов вбросов и провокаций.

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Напомним, выборы депутатов Государственной думы девятого созыва проходят с 18 по 20 сентября. Одновременно в регионах выбирают представителей органов государственной власти и местного самоуправления. Памфилова ранее предупредила о «большой киберагрессии» перед выборами. По её словам, ЦИК принимает необходимые меры для защиты избирательной инфраструктуры.

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Татьяна Миссуми
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