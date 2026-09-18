«Армия айтишников» держит оборону: Систему ДЭГ атакуют серьёзнее, чем раньше

Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве подвергается более серьёзным атакам, чем на предыдущих выборах. Специалисты круглосуточно отражают попытки вмешательства, сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова на утреннем брифинге.

«Армия айтишников отбивает атаки. Они на круглосуточном дежурстве, атаки есть. Атаки более серьёзные, чем были ранее», — заявила Кириллова.

Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва стартовало 18 сентября и продлится три дня. В Москве избиратели могут отдать голос электронно или традиционным способом. Столичная система ДЭГ работает отдельно от федеральной платформы.

По данным на утро первого дня выборов, в Москве электронно проголосовали более 234 тысяч человек. На федеральной платформе к 10:00 мск число участников ДЭГ превысило 1,5 млн.

Федеральное дистанционное голосование доступно жителям 32 регионов. Вместе с Москвой, использующей собственную электронную систему, такой способ волеизъявления применяется в 33 субъектах России.

На выборах в Госдуму россиянам предстоит избрать 450 депутатов. Половина мандатов распределяется по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. За пределами страны для голосования организованы 333 избирательных участка в 152 государствах.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о готовности Центризбиркома отражать новые атаки на выборы. Необходимые механизмы уже проработаны и должны позволить провести голосование в запланированном режиме.