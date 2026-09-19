В Горловке при атаке дрона повреждены два пассажирских автобуса

Два пассажирских автобуса повреждены в Горловке в ДНР при ударах беспилотников. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в своём телеграм-канале.

Один автобус подвергся атаке в Никитовском районе. О другом глава города сообщал ранее — он был повреждён в Калининском районе. Информация о наличии пострадавших не приводится.

Ранее сообщалось, что жертвами атак в Донецкой Народной Республике стали три человека. Ещё десять мирных жителей получили ранения. Четверо из пострадавших — дети. На автодороге Ялта — Урзуф в Мангушском муниципальном округе под удар попали грузовые автомобили. Погибли двое мужчин 1983 и 1989 годов рождения, а также женщина.