В ДНР при атаках ВСУ погибли три человека, ещё 10 пострадали

Три человека погибли, ещё десять получили ранения в результате атак в Донецкой Народной Республике. Среди пострадавших есть четверо детей, сообщил глава региона Денис Пушилин.

По его словам, один из ударов пришёлся по автодороге Ялта — Урзуф в Мангушском муниципальном округе. В результате атак на грузовые автомобили погибли два мужчины 1983 и 1989 годов рождения, а также женщина.

В Центрально-Городском районе Горловки при атаке пострадали несколько человек, включая несовершеннолетних. Тяжёлые ранения получил мальчик 2011 года рождения, также травмы получили девочка 2019 года рождения, девушка 2009 года рождения и двое мужчин.

Кроме того, в районе автодороги Енакиево — Углегорск был ранен мужчина 1992 года рождения. В Марьинке при детонации взрывоопасного предмета пострадали двое молодых людей 2007 и 2008 годов рождения.

Ещё два человека получили ранения после атаки ударного беспилотника возле Ольховатки Шахтёрского муниципального округа. Пострадавшими стали дорожные рабочие 1973 и 1981 годов рождения.

Ранее Life.ru писал, что в Запорожской области погибла председатель участковой избирательной комиссии Елена Астанина после атаки беспилотников на её дом. Представители региональных властей заявили, что удар был нанесён по конкретной цели, а не стал случайным попаданием. Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.