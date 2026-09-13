Трое погибли, двое ранены 13 сентября при атаках БПЛА ВСУ в ДНР

Три человека погибли, двое получили ранения в ДНР за день после атак ударных беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

Один из ударов пришёлся по легковому автомобилю между Красной Поляной и Степным в Великоновоселковском муниципальном округе. В машине находилась семья. Погибли мужчина 1989 года рождения, женщина 1968 года рождения и подросток 2011 года рождения. Ещё один мужчина, родившийся в 1963 году, получил ранения.

В Володарском округе пострадал мужчина 1989 года рождения. По словам Пушилина, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Также повреждения получили три домовладения и легковые автомобили в Донецке, Горловке, Володарском и Великоновоселковском муниципальных округах.

Ранее в Брянской области три человека получили ранения в результате атак беспилотников. Пострадали велосипедист и супружеская пара. Один из ударов произошёл в селе Воронок Стародубского округа. Дрон-камикадзе атаковал ехавшего на велосипеде мужчину. Пострадавший получил множественные ранения. Ещё один FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль в селе Сачковичи.