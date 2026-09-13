Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 сентября, 17:09

Дроны ВСУ атаковали велосипедиста и машину с супругами в Брянской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Три человека получили ранения в результате атак беспилотников в Брянской области. Пострадали велосипедист и супружеская пара, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Один из ударов произошёл в селе Воронок Стародубского округа. По словам главы региона, дрон-камикадзе атаковал ехавшего на велосипеде мужчину. Пострадавший получил множественные ранения.

Ещё один FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль в селе Сачковичи Климовского района. Находившиеся в машине супруги получили осколочные ранения.

Всех троих пострадавших доставили в больницы, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

Два человека пострадали при второй за день атаке ВСУ на Севастополь
Два человека пострадали при второй за день атаке ВСУ на Севастополь

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате утренней атаки беспилотников на Нижнекамск выросло до 14 человек. По последним данным, трое остаются в больнице. Два человека, к сожалению, погибли.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar