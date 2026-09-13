Дроны ВСУ атаковали велосипедиста и машину с супругами в Брянской области

Три человека получили ранения в результате атак беспилотников в Брянской области. Пострадали велосипедист и супружеская пара, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Один из ударов произошёл в селе Воронок Стародубского округа. По словам главы региона, дрон-камикадзе атаковал ехавшего на велосипеде мужчину. Пострадавший получил множественные ранения.

Ещё один FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль в селе Сачковичи Климовского района. Находившиеся в машине супруги получили осколочные ранения.

Всех троих пострадавших доставили в больницы, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате утренней атаки беспилотников на Нижнекамск выросло до 14 человек. По последним данным, трое остаются в больнице. Два человека, к сожалению, погибли.