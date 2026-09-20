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Опубликовано 19 сентября, 21:32

Глава Адыгеи Кумпилов сообщил о падении беспилотника в жилом секторе Майкопа

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

В жилом секторе Майкопа упал дрон Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в «Максе».

Пострадавших и разрушений, по предварительной информации, нет. На месте работают представители экстренных служб, профильных ведомств и администрации города.

В ДНР 19 сентября при атаках БПЛА ВСУ пострадали 18 мирных жителей
В ДНР 19 сентября при атаках БПЛА ВСУ пострадали 18 мирных жителей

Ранее силами противовоздушной обороны были уничтожены ещё четыре БПЛА, следовавшие в направлении Москвы. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. С учётом ранее озвученных мэром столицы Сергеем Собяниным данных с начала суток на подлёте к столице сбили уже 25 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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Алена Пенчугина
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