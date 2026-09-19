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Опубликовано 19 сентября, 19:58

С начала суток на подлёте к столице уничтожили уже 25 БПЛА ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Силами противовоздушной обороны уничтожены ещё четыре БПЛА, следовавшие в направлении Москвы. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

С учётом ранее озвученных Собяниным данных с начала суток на подлёте к столице сбили уже 25 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Женщина пострадала при атаке БПЛА в селе Спартак под Донецком
Женщина пострадала при атаке БПЛА в селе Спартак под Донецком

В ДНР восемнадцать жителей пострадали в результате атак ударных беспилотников. Среди пострадавших — трое детей. Удар пришёлся по автобусу, который находился на остановке «Галактика» в Никитовском районе города. Медицинская помощь потребовалась девочкам 2016 и 2018 годов рождения, мальчику 2016 года, семи женщинам и двум мужчинам. Степень полученных травм различается. В Волновахе при атаке на локомотивное депо пострадали четыре работника. В Красноармейске ранения получила женщина 1944 года рождения, а в селе Спартак Донецкого округа тяжёлые травмы получила женщина 1963 года рождения.

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Алена Пенчугина
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