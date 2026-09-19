Женщина пострадала при атаке БПЛА в селе Спартак под Донецком

В селе Спартак в Донецке, женщина получила ранения в результате атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

«По поступившей информации, в результате атаки БПЛА в селе Спартак получила ранения женщина 1963 года рождения. Также в Куйбышевском районе повреждено остекление частного домостроения», — написал он.

Характер полученных ею травм и текущее состояние Кулемзин не уточнил. Других подробностей произошедшего в сообщении не приводится.

Ранее сообщалось, что два мирных жителя пострадали в Белгородской области после атак беспилотников. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по частному дому. Мужчина получил непроникающие осколочные ранения тела. Глава поселения отвёз его в больницу, после оказания помощи пациента планируют перевести в белгородскую городскую больницу №2. В Шебекине другой беспилотник атаковал многоквартирный дом. Женщина получила слепые осколочные ранения головы, лица и рук.