Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 сентября, 16:57

Женщина пострадала при атаке БПЛА в селе Спартак под Донецком

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В селе Спартак в Донецке, женщина получила ранения в результате атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

«По поступившей информации, в результате атаки БПЛА в селе Спартак получила ранения женщина 1963 года рождения. Также в Куйбышевском районе повреждено остекление частного домостроения», — написал он.

Характер полученных ею травм и текущее состояние Кулемзин не уточнил. Других подробностей произошедшего в сообщении не приводится.

Число раненных при ударе БПЛА по автобусу в Горловке выросло до 12
Число раненных при ударе БПЛА по автобусу в Горловке выросло до 12

Ранее сообщалось, что два мирных жителя пострадали в Белгородской области после атак беспилотников. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по частному дому. Мужчина получил непроникающие осколочные ранения тела. Глава поселения отвёз его в больницу, после оказания помощи пациента планируют перевести в белгородскую городскую больницу №2. В Шебекине другой беспилотник атаковал многоквартирный дом. Женщина получила слепые осколочные ранения головы, лица и рук.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ВСУ
  • ЧП
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar