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Опубликовано 19 сентября, 16:44

Число раненных при ударе БПЛА по автобусу в Горловке выросло до 12

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Число мирных жителей, пострадавших при ударе беспилотника по пассажирскому автобусу в Горловке, увеличилось до 12. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

«По уточнённой информации, количество раненых мирных жителей Горловки в результате атаки БПЛА ВСУ возросло до 12», — написал он в Telegram-канале.

Ранее Приходько сообщал об 11 раненых в Никитовском районе города. Среди пострадавших — мальчик и девочка 2016 года рождения. По словам главы Горловки, удар пришёлся по пассажирскому автобусу. В тот же день он также сообщал о повреждении ещё одного автобуса в Калининском районе города.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Горловке при атаках беспилотников были повреждены два пассажирских автобуса. Один из них попал под удар в Никитовском районе, второй — в Калининском. На тот момент информации о пострадавших не поступало.

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Наталья Демьянова
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