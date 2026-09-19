СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на пассажирский автобус в Горловке

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки на пассажирский автобус в ДНР. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на автобус в Донецкой Народной Республике (ст. 205 УК РФ)», — заявила Петренко.

Речь идёт об атаке на пассажирский автобус в Никитовском районе Горловки. По данным главы города Ивана Приходько, в результате удара беспилотника ранения различной степени тяжести получили 11 мирных жителей. Среди пострадавших — мальчик и девочка 2016 года рождения.

Следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к атаке.

Ранее Life.ru сообщал, что в Горловке в результате атак беспилотников были повреждены два пассажирских автобуса.