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Опубликовано 19 сентября, 15:59

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на пассажирский автобус в Горловке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки на пассажирский автобус в ДНР. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на автобус в Донецкой Народной Республике (ст. 205 УК РФ)», — заявила Петренко.

Речь идёт об атаке на пассажирский автобус в Никитовском районе Горловки. По данным главы города Ивана Приходько, в результате удара беспилотника ранения различной степени тяжести получили 11 мирных жителей. Среди пострадавших — мальчик и девочка 2016 года рождения.

Следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к атаке.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Горловке в результате атак беспилотников были повреждены два пассажирских автобуса.

Больше новостей о происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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