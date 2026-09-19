Два мирных жителя пострадали при атаках БПЛА на Белгородскую область

Два мирных жителя Белгородской области получили ранения после серии атак беспилотников, один эпизод произошёл в Новой Таволжанке, второй — в Шебекине. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В первом случае FPV-дрон ударил по частному дому в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Мужчина получил непроникающие осколочные ранения тела, после чего глава поселения госпитализировал его. После оказания помощи пациента планируют перевести в белгородскую городскую больницу №2.

В Шебекине другой беспилотник атаковал многоквартирный дом. Женщина получила слепые осколочные ранения головы, лица и рук, бойцы самообороны отвезли её в медучреждение. Для дальнейшего лечения пострадавшую направят в областную клиническую больницу.

Разрушения зафиксированы и в других точках Шебекинского округа. В Новой Таволжанке повреждены кровля, остекление, фасад, забор и хозяйственная постройка, а в самом городе выбиты окна в нескольких домах и повреждён автомобиль. В Добром пострадала машина, в Вознесеновке — жильё и ещё три транспортных средства.

Последствия есть также в Грайворонском и Краснояружском округах. В Глотово после детонации FPV-дрона полностью сгорел частный дом, а в Красной Яруге удары пришлись по двум социальным объектам. Повреждения получили также административное здание, жилые строения и автомобили в других населённых пунктах.

В Ивнянском, Ракитянском и Корочанском округах, по данным оперштаба, тоже зафиксированы повреждения имущества. В Алексеевке пострадали четыре легковых и три грузовых автомобиля, у одного грузовика сгорела кабина.

Ранее сообщалось, что СК России возбудил уголовное дело о теракте после атаки на пассажирский автобус в ДНР. По последним данным, в результате удара БПЛА пострадали 12 человек, включая двоих детей.