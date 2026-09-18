Утро под ударами БПЛА: В курском приграничье погиб мужчина, ещё трое ранены

Один человек погиб, ещё трое получили ранения при двух атаках украинских беспилотников в Беловском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в «Максе».

Утром дрон атаковал частный дом в селе Белица. По данным главы региона, погиб мужчина 1957 года рождения.

Ещё один удар произошёл в селе Гочево, где беспилотник атаковал автомобиль. Ранения получили трое мужчин в возрасте 65, 55 и 45 лет. По словам Хинштейна, у всех пострадавших диагностированы слепые осколочные ранения. Первую помощь им оказали на месте, после чего мужчин направили в областную больницу.

Ранее Life.ru сообщал, что в селе Песчаное Беловского района при атаке FPV-дрона погиб 69-летний мужчина. Тогда беспилотник ударил по автомобилю возле частного дома, ещё одна жительница района получила осколочные ранения.