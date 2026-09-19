В ДНР 19 сентября при атаках БПЛА ВСУ пострадали 18 мирных жителей

В ДНР восемнадцать жителей пострадали в результате атак ударных беспилотников. Среди пострадавших — трое детей. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

Удар пришёлся по автобусу, который находился на остановке «Галактика» в Никитовском районе города. Медицинская помощь потребовалась девочкам 2016 и 2018 годов рождения, мальчику 2016 года, семи женщинам и двум мужчинам. Степень полученных травм различается.

В Волновахе при атаке на локомотивное депо пострадали четыре работника. В Красноармейске ранения получила женщина 1944 года рождения, а в селе Спартак Донецкого округа тяжёлые травмы получила женщина 1963 года рождения.

Всего, по данным Пушилина, в результате атак ударных БПЛА пострадали 18 мирных жителей. Также повреждены три жилых дома, четыре объекта гражданской инфраструктуры и три единицы общественного транспорта в Донецке, Горловке, Шахтёрском, Ясиноватском и Волновахском муниципальных округах.

Ранее силы ПВО и мобильные группы отразили две атаки беспилотников на Севастополь. Всего нейтрализовано семь БПЛА. Пострадавших нет. При этом в одном из садовых товариществ на Северной стороне повреждены крыша и стена частного дома. Ещё один беспилотник в районе дикого пляжа «Сван» у Инжира врезался в скалу и упал, не сдетонировав.