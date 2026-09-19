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Регион
Опубликовано 19 сентября, 17:28

Жирный «улов» ПВО за день: Над российскими регионами сбили 288 дронов ВСУ

ПВО за день уничтожила 288 украинских беспилотников над регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Cherviakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Cherviakov

Российские силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, дроны уничтожались с 08:00 до 20:00 мск над Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской, Нижегородской и Владимирской областями.

Кроме того, средства ПВО работали над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым. Беспилотники также перехватывали над акваторией Чёрного моря.

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Ранее Life.ru сообщал, что за минувшие сутки российские средства ПВО уничтожили 936 украинских беспилотников самолётного типа. В ведомстве также сообщали о перехвате управляемых авиационных бомб и реактивного снаряда HIMARS.

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Наталья Демьянова
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