Жирный «улов» ПВО за день: Над российскими регионами сбили 288 дронов ВСУ

Российские силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, дроны уничтожались с 08:00 до 20:00 мск над Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской, Нижегородской и Владимирской областями.

Кроме того, средства ПВО работали над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым. Беспилотники также перехватывали над акваторией Чёрного моря.

Ранее Life.ru сообщал, что за минувшие сутки российские средства ПВО уничтожили 936 украинских беспилотников самолётного типа. В ведомстве также сообщали о перехвате управляемых авиационных бомб и реактивного снаряда HIMARS.