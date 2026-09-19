Рекордный перехват: Российская ПВО за одни сутки перемолола почти тысячу украинских беспилотников
Минобороны РФ заявило об уничтожении 936 украинских БПЛА за сутки
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Российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили 936 украинских беспилотников самолетного типа. Такие данные привели в Минобороны РФ.
Кроме того, военные сообщили о перехвате семи управляемых авиационных бомб и одного реактивного снаряда американской системы HIMARS.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 936 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.
В министерстве также привели общую статистику уничтоженной техники с начала специальной военной операции.
По данным МО РФ, за этот период были уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, более 240 тысяч беспилотников и 672 зенитных ракетных комплекса.
Также ведомство заявило об уничтожении 30 957 танков и других бронированных машин, 1 778 боевых машин РСЗО, 36 493 артиллерийских орудий и минометов.
Кроме того, в сводке указаны 72 276 единиц специальной военной автомобильной техники.
Днём ранее Life.ru сообщал, что с 12 по 18 сентября российская ПВО сбила 5706 украинских беспилотников, 44 управляемые авиабомбы, восемь снарядов HIMARS и две ракеты «Нептун». За сутки до этого Минобороны отчиталось об уничтожении 956 БПЛА и восьми управляемых авиабомб. Ещё 9 сентября средства ПВО, по данным ведомства, перехватили 1185 дронов, три снаряда HIMARS, восемь авиабомб и ракету «Нептун». Таким образом, Минобороны в сентябре неоднократно сообщало о суточных показателях в сотни перехваченных беспилотников.
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