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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 18 сентября, 08:51

Российские военные отразили удары двух ракет «Нептун» и 5706 дронов ВСУ

Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

Российские средства противовоздушной обороны за неделю сбили 5706 беспилотников ВСУ самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 12 по 18 сентября т. г. средствами противовоздушной обороны сбиты 44 управляемые авиационные бомбы, 8 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 2 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 5706 БПЛА самолётного типа», — говорится в сводке ведомства.

Всего с начала специальной военной операции российские силы уничтожили 674 самолёта, 284 вертолёта и 239 109 беспилотников. Также в сводке указаны 672 уничтоженных зенитных ракетных комплекса, 30 944 танка и другие боевые бронированные машины, 1778 машин РСЗО и 36 483 орудия полевой артиллерии и миномёта.

Силы ПВО с начала суток 18 сентября сбили на подлёте к Москве 35 БПЛА
Силы ПВО с начала суток 18 сентября сбили на подлёте к Москве 35 БПЛА

Ранее Life.ru сообщал о массированном налёте 629 украинских беспилотников на регионы России. По данным Минобороны РФ, все дроны были уничтожены и перехвачены средствами ПВО над несколькими субъектами страны.

Больше новостей о ходе специальной военной операции — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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