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Регион
Опубликовано 18 сентября, 05:29

ПВО отразила массированный налёт 629 украинских дронов на регионы России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 629 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, атака продолжалась с 20:00 17 сентября до 08:00 18 сентября. Беспилотники были сбиты над регионами России, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

В Минобороны уточнили, что дроны были обнаружены и сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тульской областей. Также средства ПВО работали над Краснодарским краем, Московским регионом, Адыгеей, Крымом и акваториями морей.

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Так, этой ночью силы ПВО отразили массированную воздушную атаку и на Ростовскую область, уничтожив более пятидесяти беспилотников. По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, перехват БПА осуществлялся в небе над Батайском, Таганрогом и Ростовом-на-Дону, а также Азовским, Мясниковским, Аксайским, Каменским и Матвеево-Курганским районами.

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Андрей Бражников
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