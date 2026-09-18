Собянин: С вечера 17 сентября на подлёте к Москве уничтожены 64 БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о масштабной ночной атаке беспилотников на столичный регион. В период с 20:00 17 сентября до 07:00 18 сентября в сторону Московского региона летело более 350 БПЛА, большая часть из которых была уничтожена на дальних рубежах, а 64 дрона сбили на подлёте к Москве.

Об этом градоначальник написал в своём телеграм-канале. По его данным, силы противовоздушной обороны сработали на дальних подступах, не допустив прорыва большей части беспилотников к городу.

Ранее Life.ru писал, что минувшей ночью системы ПВО отразили массированную воздушную атаку и на Ростовскую область, уничтожив более пятидесяти беспилотников. По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, перехват дронов осуществлялся в небе над Батайском, Таганрогом и Ростовом-на-Дону, а также над пятью районами: Азовским, Мясниковским, Аксайским, Каменским и Матвеево-Курганским.