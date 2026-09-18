Три человека получили ранения при атаках БПЛА в курском приграничье

Три человека получили ранения во время атак украинских БПЛА в приграничных районах Курской области. Всех пострадавших доставили в Курскую областную больницу, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«В посёлке Коренево Кореневского района пострадал 68-летний мужчина. У него проникающее осколочное ранение левого глаза. В селе Песчаное Беловского района у 38-летнего мужчины травмы головы, закрытый перелом левой ключицы», — написал Хинштейн.

По словам губернатора, ещё один мужчина пострадал после атаки беспилотника на автомобиль в Белгородской области. 41-летний водитель получил осколочные ранения шеи и правого плеча, а также акубаротравму. Он самостоятельно добрался до Курска.

Ранее четыре человека получили ранения после атак беспилотников на село Меленск в Брянской области. Среди пострадавших оказался глава Стародубского муниципального округа Александр Подольный. Травмы также получили трое работников сельхозпредприятия.